Yabancı 2 ay sonra hissede ilk kez alıcı

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta 38.1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Verilere göre, yabancı yatırımcılar, 4 Kasım haftasında net 38.1 milyon dolarlık hisse senedi ve 5.7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 8.2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yabancı yatırımcıların 28 Ekim itibarıyla 20 milyar 844,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Kasım'da 22 milyar 173,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 246 milyon dolardan 1 milyar 246,7 milyon dolara, ŞBS stokları da 105.2 milyon dolardan 110.8 milyon dolara yükseldi.

Yılbaşından beri 4 Kasım ile biten hafta itibariyle yabancı yatırımcılar hisse senedi ve DİBS'te sırasıyla 3 milyar 684 milyon dolarlık ve 2 milyar 70 milyon dolarlık net satış yaptı. ŞBS’de 2 milyon dolarlık net alışla birlikte toplam yabancı çıkışı 5 milyar 752 milyon dolara geldi.