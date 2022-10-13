Yabancı 5 haftada 825.2 milyon dolarlık sattı

DÜNYA/İSTANBUL

Yabancı yatırımcı son 5 haftadır yoğunluklu olarak hisse senetlerinde olmak üzere Türk menkul kıymetlerinde 825.2 milyon dolarlık net satış yaptı. Merkez Bankası verilerine göre 7 Ekim haftası itibariyle ise yabancı yatırımcılar hisse senedinde 136.3 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 86.8 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Şirket borçlanma senetlerinde ise geçen haftaki işlemleri yabancı yatırımcıların 2.7 milyon dolar satış yönünde oldu.

Ağustos ayını son haftaya kadar hisse senetlerinde net alıcı olarak geçiren yabancı yatırımcılar eylüle de alımla başlasa da son 5 haftadır sürekli çıkış yapıyor. Eylülün ikinci haftası 33.8 milyon dolar, 23 Eylül haftası 204.2 milyon dolar, 30 Eylül haftası da 300.3 milyon dolar satış yaparken ekime de net satışla girdi. Devlet tahvillerinde ise son iki haftadır küçük de olsa net alıcı olan yabancı yatırımcı 7 Ekim haftasında ise yine satış yönünde hareket etti. Yabancıların DİBS'teki payı yüzde 1’in altında seyretmeye devam ediyor.

Verilere göre yabancıların 30 Eylül itibarıyla 17 milyar 583,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Ekim'de 19 milyar 450 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 337,1 milyon dolardan 1 milyar 253,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 104 milyon dolardan 101 milyon dolara indi.

Tüzel kişilerin döviz mevduatında 2.6 milyar dolar artış

Öte yandan Merkez Bankası para ve banka istatistiklerine göre de yurtiçi yerleşikler 7 Ekim haftası itibariyle döviz mevduatını parite etkisinden arındırılmış şekilde 2 milyar 259 milyon dolar artış gösterdi. Yurtiçi yerleşiklerin dolar cinsi döviz mevduatı 1 milyar 291 milyon dolar yükselirken Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 1 milyar 63 milyon dolar yükseldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 366 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 625 milyon dolar arttı.

Net uluslararası rezervlerde 2.72 milyar dolar yükseliş

Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 7 Ekim 2022 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 2 milyar 718.4 milyon dolar artış ile 12 milyar 440.7 milyon dolara yükseldi. Net rezervler temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş, temmuz sonu ve ağustosun ilk yarısında yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden kısmen toparlanmıştı. TCMB'nin net döviz rezervleri 30 Eylül ile sona eren haftada 55 milyon dolar artışla 9.72 milyar dolara yükseldikten sonra 7 Ekim'de sona eren haftada 2.72 milyar dolar arttı. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi ise geçen hafta -57.5 milyar dolar oldu önceki hafta -59 milyar dolar seviyesindeydi.

Bu arada Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 928 milyon dolar artarak 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi. Verilere göre 7 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 200 milyon dolar artışla 73 milyar 252 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Eylül'de 68 milyar 52 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 728 milyon dolar artarak 38 milyar 996 milyon dolardan 40 milyar 724 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 928 milyon dolar artışla 107 milyar 48 milyon dolardan 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.