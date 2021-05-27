Yabancı 5 haftadır hissede net alıcı

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası verilerine göre 21 Mayıs haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedinde net 51 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 174.8 milyon dolar net alım yaptı. Böylece yabancı yatırımcılar 23 Nisan haftasından beri hisse senedinde net alıcı konumunda. Bu 5 haftadaki hisse senedi alımı 326 milyon dolar oldu. Yabancılar DİBS’te ise üst üste alımı 4 haftayı geride bıraktı. Yabancının 4 haftalık DİBS girişi ise 350.1 milyon dolar oldu. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancılar, 19.7 milyon dolarlık da Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Yabancıların 17-21 Mayıs arası haftalık işlemleri 245.5 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre de yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 21 Mayıs itibariyle 214 milyon dolar artarak 227 milyar 683 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 21 Mayıs haftasında 937 milyon dolar azalma yaşandı. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 550 milyon dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 387 milyon dolar azaldı.