Yabancı 52 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Temmuz itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 21,3 milyar dolar oldu. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -51,8 milyon dolar oldu

Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre,hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 20,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Devlet iç borçlanma senetleri(DİBS) stok miktarı 8,4 milyar dolar oldu. DİBS stok miktarı önceki hafta 8,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Repo miktarı 1,8 milyar dolar seviyesine geldi. Repo miktarı önceki hafta 1,8 milyar dolar seviyesindeydi. Özel sektör tahvil ve bonoları 227,4 milyon dolar oldu. Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 237,6 milyon dolar seviyesindeydi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -51,8 milyon dolar, DİBS değeri farkı 300,7 milyon dolar, repo değeri farkı 8,5 milyon dolar ve özel sektör bonoları farkı -10,2 milyon dolar oldu.