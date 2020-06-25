Yabancı, 6 ay sonra ilk kez net alıcı

25 Haziran 2020

İSTANBUL/DÜNYA



20 Aralık 2019 haftasından sonra ilk kez yabancı yatırımcılar he hisse senedinde hem de DİBS’te net alıcı olarak yer aldı. Borsa İstanbul’un hızlı yükseldiği 19 Haziran haftasında yabancının borsadaki payı da yüzde 52,7 seviyesine çıkmıştı.



Merkez Bankası menkul kıymet istatistikleri 19 Haziran haftası sonuçlarını açıkladı. Buna göre 19 Haziran haftasında yabancıların DİBS alımı 86 milyon dolar oldu. 12 Haziran haftasında yabancı yatırımcı 719,8 milyon dolar net DİBS satışı yapmıştı. Yabancı hisse senedinde ise net 76 milyon dolar alıcı olarak yer aldı. 12 Haziran haftasında da 49.9 milyon dolar alım yapmıştı. Yabancı hisse senedinde iki hafta üst üste net alıcı oldu.



Verilere göre 19 Haziran haftasında, yabancı yatırımcılar, net 76 milyon dolarlık hisse senedi, 86 milyon dolarlık DİBS alırken 2.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.



Yabancıların 12 Haziran itibarıyla 23 milyar 453 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 326 milyon dolara çıktı. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 102 milyon dolardan 7 milyar 151 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,3 milyon dolarlık satışla 367,3 milyon dolardan 365 milyon dolara geriledi.