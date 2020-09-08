Yabancı ağustosta Tüpraş sattı, THY aldı

08 Eylül 2020

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcının borsada satışı ağustos ayında da devam etti. Borsa İstanbul'da (BİST) yabancı yatırımcılar ağustos ayında pay piyasalarında yaptıkları işlemlerde 818 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiler. Yabancı yatırımcılar Ağustos 2020'de BİST'de 15 milyar 230 milyon dolarlık alış ve 16 milyar 47 milyon dolarlık satış işlemi yaptı. Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 31 milyar 276 milyon dolar seviyesinde oluştu. Yıldız Pazar’da en yüksek net satış 159 milyon 303 bin 680 dolarla Tüpraş hisselerinde olurken en yüksek net alım 37 milyon 422 bin 351 dolarla Türk Hava Yolları hisselerinde oldu.

Borsa İstanbul verilerine göre ağustosta yabancı yatırımcılar yıldız pazarda 13 milyar 362 dolarlık alım, 14 milyar 81 milyon dolarlık satış yaptı. Yıldız pazardaki net satış 719 milyon 608 bin dolar oldu. Ana pazarda ise yabancı 1 milyar 867 milyon dolarlık alım, 1 milyar 964 milyon dolarlık satış yaptı. Ana pazarda 97 milyon 415 bin dolar net satışçı oldular.

Arçelik öne çıkan hisselerden

Pandemiden en fazla etkilenen şirketlerden Türk Hava Yolları (THY) ağustos ayında yabancının gözdesi oldu. THY’de yabancı yatırımcılar 37.4 milyon dolarlık net alıcı oldular. Arçelik 16.3 milyon dolarlık net alımla ikinci sırada yer alırken, 11 milyon 409 bin dolarlık net alımla Anadolu Efes üçüncü sırada yer aldı. Ford Otosan 10.2 milyon dolarlık alımla dördüncü, Petkim 9.6 milyon dolarla beşinci sırada net alıcı listesinde.

Tüpraş ve BİM hisseleri satıldı

En çok satış ise 159 milyon 303 bin dolarla Tüpraş hisselerine geldi. Yabancının ikinci olarak en fazla net satışçı olduğu hisse 121 milyon 795 bin dolarla Bim Mağazaları olarak şekillendi. Bankalar yine satış alan hisseler arasında. Akbank bankalar arasında 83.7 milyon dolarla en fazla net satışla birinci sırada yer aldı. Koç Holding 67.3 milyon dolarlık net satışla dördüncü, Garanti Bankası ise 61.8 milyon dolarlık net satışla beşinci sırada. Türk Telekom de en fazla net satışın olduğu hisseler sıralamasında 35.6 milyon dolarlık satışla beşinci oldu.