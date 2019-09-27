Yabancı alıma geçti, borsa atağa kalktı

27 Eylül 2019

Borsa İstanbul, banka hisseleri öncülüğünde son günlerin en önemli yükselişlerinden birini yaşıyor.

BIST 100 endeksi 3.211 puan (yüzde 3.15) yükselişle 105.152 puandan haftayı tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 6.84 değer kazandı.

Analistler yabancı fonların banka hisselerindeki alımlarının algoritmik alımları da tetiklediğini belirterek, bankacılık endeksinde yüzde 6.6'nın üzerindeki yükselişi meydana getirdiğini belirtiyor.

Bir analist "İki büyük yabancı fonun banka hisselerinde alım yapması yükselişte etkili" derken, bir diğer analist ise bu alımların algoritmik alımları tetiklemiş olabileceğini ve yükselişin hızlandığını belirtti.

Analistler ayrıca düşük faiz ortamının bankacılık sektöründe yarattığı olumlu beklentilerin de yabancı fon girişini desteklemiş olabileceğini ifade ediyor.

TL’de ve tahvil faizlerinde ise düne göre daha sakin bir seyir yaşandı.



Dolar/TL kuru, 5.66 seviyelerinde hareket ediyor. Gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.13'e indi.