Yabancı bankalar: Faiz artırımı gerekiyor, hiperenflasyon riski var

TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından Türkiye'ye yönelik beklentiler de farklılaşmaya başladı.

Geçen günlerde TCMB'den faiz artırım beklentisini ikinci çeyreğe çeken Goldman Sachs, bu kez artırım tutarında revizyona gitti. Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Societe Generale'dan 'hiperenflasyon' vurgusu

Öte yandan Societe Generale stratejistleri paylaştıkları bir raporda Türkiye için 'hiperenflasyon' vurgusu yaptı. Societe Generale, Türk lirasına olan güvenin azalmasıyla insanların bankalardan varlıklarını çekebileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini savundu.

Credit Suisse: TL için büyük bir faiz artırımı gerekiyor

Credit Suisse ise yayınladığı raporda, TCMB'den bir faiz artırımı gelmediği sürece USDTRY'nin 14 seviyesine doğru gitmeye devam edeceğini öngördü.

Raporda, "Negatif geri besleme döngüsünün durması için, TCMB'nin agresif şekilde faiz artırması gerekli. USDTRY'nin istikrar kazanması için politika faiz oranının en azında yıllık enflasyon civarına getirilmesi gerekli, bu en az 500 baz puanlık bir artırım. USDTRY'de trendin tersine dönmesi için ise politika faizinin çok daha agresif şekilde artırılmasına ihtiyaç olması çok büyük olasılık. Politika faizi artırımı olmaz ise USDTRY'nin 14,00 gibi seviyelere ulaşabileceği görülüyor. Büyük bir faiz artırımı USDTRY'yi 11,00 civarına getirir" ifadeleri yer aldı.