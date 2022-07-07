Yabancı bir aydır kesintisiz hisse satıyor

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcıların TL cinsi menkul kıymetlerden çıkışı hız kesmiyor. Borsa İstanbul verilerine göre hisse senedi piyasasından bu yılın ilk yarısında yabancı yatırımcı net 2 milyar 872 milyon dolar çıkış yaptı.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre ise geçen hafta yabancı yatırımcılar hisse senedinde 59.7 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 22.1. milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerinde 2.5 milyon dolar net alış olmak üzere toplam 35.1 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Haziranda net satış 749.2 milyon dolar

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre yabancı yatırımcılar haziranda Pay Piyasalarında yaptıkları işlemlerde 749.2 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar Haziran 2022'de BİST'de 18 milyar 179 milyon dolarlık alış ve 18 milyar 928 milyon dolarlık satış işlemi yaptı. Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 37 milyar 107 milyon dolar seviyesinde oluştu. Yabancı yatırımcılar 2022'nin tamamında ise 103 milyar 871 milyon dolarlık alış ve 106 milyar 742 milyon dolarlık satış işlemi yaptı. Sonuç olarak toplam satış işlemi 2 milyar 872 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların 24 Haziran itibarıyla 15 milyar 365,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Temmuz’da 15 milyar 297,3 milyon dolara indi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 381,5 milyon dolardan 1 milyar 456 milyon dolara, ŞBS stokları 116.4 milyon dolardan 123.5 milyon dolara yükseldi. Yabancı yatırımcılar hisse senedinde son 4 haftadır yani bir aydır kesintisiz çıkış yapıyor. Yılbaşından bu yana 1 Temmuz ile biten hafta itibariyle hisse senedinde 3 milyar 377,2 milyon dolar, DİBS’te 1 milyar 719,6 milyon dolar olmak üzere toplam çıkışı 5 milyar 97 milyon dolara ulaştı.