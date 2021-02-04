Yabancı DİBS’e geldi, hisseden çıktı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymetler istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 29 Ocak haftasında net 493.7 milyon dolarlık hisse senedi satışı ve 9.8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satışı gerçekleştirdi. Yabancılar 418.7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yabancı yatırımcıların 22 Ocak itibarıyla 30 milyar 429,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 920 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 62 milyon dolardan 9 milyar 523 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 248.9 milyon dolardan 239.1 milyon dolara geriledi. Böylece, yabancıların geçen hafta işlemleri 84.8 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti. Yılbaşından beri ise 28.01.2021 tarihi ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 292.4 milyon dolarlık net satış, DİBS'te 925.1 milyon dolar alış ve ŞBS ise 33.8 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 598.9 milyon dolarlık giriş yaşandı.