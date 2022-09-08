Yabancı eylüle alımla başladı

Şebnem TURHAN



Son yıllarda Türkiye hisse senedi piyasasında aralıksız satıcı pozisyonunda olan yabancı yatırımcılar ağustos ayının ilk üç haftasında ise net alıcı idi. Ağustosun son haftası satış yapan yabancı yatırımcı eylülün ilk haftası yeniden net alıcı oldu.

Merkez Bankası verilerine göre ağustosun son haftasındaki 32 milyon dolarlık satışın ardından 2 Eylül ile biten hafta itibariyle yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 97 milyon dolar net alım yaptı. Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcıların ağustos ayındaki net işlemleri 694.3 milyon dolar alım yönünde oldu.

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar Ağustos 2022'de borsada 23 milyar 55.1 milyon dolarlık alış ve 22 milyar 857.8 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 46 milyar 409.9 milyon dolar seviyesinde oluştu. Yabancı yatırımcılar 2022'nin tamamında ise 137 milyar 106.1 milyon dolarlık alış ve 139 milyar 531.6 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. Sonuç olarak toplam satış işlemi 3 milyar 119.7 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılbaşından beri 4.7 milyar dolarlık net satış

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 2 Eylül itibariyle hisse senedi piyasasında 97 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetlerinde 63.5 milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerinde ise net 9.4 milyon dolarlık satış yaptı.

Böylece yabancı yatırımcıların 26 Ağustos haftasında 18 milyar 741,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku 18 milyar 892,4 milyon dolara yükselirken, DİBS stoku 1 milyar 409,9 milyon dolardan 1 milyar 356,1 milyon dolara geriledi. Şirket borçlanma senetleri stoku ise 424.6 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 2 milyar 789,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 1 milyar 961 milyon dolarlık DİBS satışı ve 17.2 milyon dolar şirket borçlanma senetleri satışı yaptı. Yabancı yatırımcılar böylelikle 2022 yılında toplam 4 milyar 767,6 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş oldu.