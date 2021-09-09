Yabancı eylüle de alımla girdi

Şebnem TURHAN



Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 3 Eylül ile biten haftada net 98 milyon dolarlık hisse senedi, 41.8 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi alımı yaptılar. Yabancı yatırımcı hisse senedinde son 5 haftadır nette sürekli alıcı pozisyonda yer aldı ve 5 haftalık toplam alımı 614 milyon dolara ulaştı. Son üç haftadır da tahvil tarafında da net alıcı olan yabancının tahvildeki 3 haftalık alımı ise 313.3 milyon dolar olarak belirlendi. Son 5 haftada hisse senedi ve DİBS’te net işlem ise 990 milyon dolarla 1 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Verilere göre, yabancı yatırımcıların 27 Ağustos itibarıyla 23 milyar 499,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Eylül'de 24 milyar 87,7 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS stoku 7 milyar 58,8 milyon dolardan 7 milyar 203,6 milyon dolara, şirket borçlanma senetleri stokları da 244,6 milyon dolardan 250,4 milyon dolara çıktı.