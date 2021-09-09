Yabancı eylüle de alımla girdi
Ağustos ayında yaptığı yaklaşık 500 milyon dolarlık alımın ardından yabancı yatırımcılar eylül ayına da TL varlıklarda alıcı olarak başladı.
Şebnem TURHAN
Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 3 Eylül ile biten haftada net 98 milyon dolarlık hisse senedi, 41.8 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi alımı yaptılar. Yabancı yatırımcı hisse senedinde son 5 haftadır nette sürekli alıcı pozisyonda yer aldı ve 5 haftalık toplam alımı 614 milyon dolara ulaştı. Son üç haftadır da tahvil tarafında da net alıcı olan yabancının tahvildeki 3 haftalık alımı ise 313.3 milyon dolar olarak belirlendi. Son 5 haftada hisse senedi ve DİBS’te net işlem ise 990 milyon dolarla 1 milyar dolar sınırına yaklaştı.
Verilere göre, yabancı yatırımcıların 27 Ağustos itibarıyla 23 milyar 499,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Eylül'de 24 milyar 87,7 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS stoku 7 milyar 58,8 milyon dolardan 7 milyar 203,6 milyon dolara, şirket borçlanma senetleri stokları da 244,6 milyon dolardan 250,4 milyon dolara çıktı.