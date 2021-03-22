Yabancı finans devleri Türkiye'de yaşananları nasıl yorumluyor?

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi kararına piyasaların tepkisi sert oldu. Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında çift hanelerde değer kaybı yaşarken Borsa İstanbul'da hisse senetleri yüzde 10 yaklaşan düşüşler yaşıyor.

Tahvil faizleri ve CDS'ler yükseldi

Türkiye varlıklarındaki değer kaybının yanı sıra Türkiye'nin 10 yıl tahvillerinde faiz oranı Ağustos 2019 seviyelerine yükseldi. 10 yıl vadeli gösterge tahvilde bileşik faiz oranı cuma günkü 14,08'den bugün yüzde 16,67 seviyesine çıktı. Türkiye'nin temerrüt riskini yansıtan 5 yıllık CDS'de Cuma günkü 305 baz puandan 464 baz puan seviyesine yükseldi.

Türkiye'de yaşanan gelişmeler, uluslararası finans devlerinin gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Yabancı finans kuruluşlarının haftasonu ve bugün Türkiye piyasalardaki gelişmelerle ilgili yaptıkları değerlendirmeleri derledik.

Deutsche Bank: Oynaklığı sınırlayıcı tedbirler gelebilir

Deutshce Bank, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmanın, tedirginliğin yatıştırılması için atılmasını beklediği adımları anlattı. Piyasalarda istikrarın8 sağlanması için bir kabine değişikliğinin gündeme gelebileceğine işaret eden Deutsche Bank, burada Maliye Bakanı Elvan'ın koltuğunu koruyup koruyamayacağının izleneceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın piyasalara yatıştırmak için bir ekonomik reform ajandası açıklayabileceğini anlatan Deutsche Bank, bunun yanı sıra oynaklığını sınırlayacak düzenleyici tedbirlerin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Ağustos 2018'de BDDK'nın attığı adımların tekrarlanabileceğini anlatan Deutschbank, yerleşiklerin döviz alımlarına vergiyi artırmanın gündeme gelebileceğine işaret etti. Ancak Deutsche Bank, bu tedbirlerin Türk varlıkları üzerinde baskıyı hafifletmemesi halinde TCMB'nin yeniden politika faizlerini artırmasının söz konusu olabileceğini de ifade etti.

Rabobank, Türk Lirası için ihtiyatlı iyimser görüşünü terk etti

Rabobank'ın döviz piyasası stratejisti Piotr Maty, Naci Ağbal'ın yerine TCMB Başkanı olarak Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının piyasa tarafından Türkiye'nin ortodoks olmayan politikalara bir dönüşü olarak algılandığını belirtti.

"Türkiye'nin döviz rezervlerinin hali hazırda tükendiği ve liraya uzun zaman destek vermek için yeterince yüksek olmadığı dikkate alındığında, piyasa dostu olmayabilecek bir dizi tedbirin kullanılabileceğini varsaymanın sağduyulu, ihtiyatlı bir adım olur" diye konuşan Matys, "Artan yurt içi reel faizlerin talebi canlandıracağı görünümü varsayımı temelinde lira için oluşturduğumuz ihtiyatlı iyimser görüşü terk ettik" dedi.

Commerzbank: Sürdürülebilir bir para politikası değişimi muhtemel değil

Commerzbank, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının, cari enflasyon trendi dikkate alındığında gerekli olan sürdürülebilir bir sınırlayıcı para politikasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından er ya da geç sona erdirileceğini net bir şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.

"Son gelişmeler, sürdürülebilir bir para politikası rejimi değişikliğinin beklenmemesi gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullanan Commerzbank, "Türk Lirası'nda kriz benzeri bir değer kaybı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha faz artırımına izin verebilir, ancak faiz artışlarının piyasaları yatıştırma etkisi muhtemelen büyük oranda zarar gördü" dedi.

UniCredit: TL'de daha fazla volatilite ve düşüş riski var

Uluslararası yatırım kuruluşu Unicredit tarafından hazırlanan raporda, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından keskin düşüş yaşanan TL'de daha fazla düşüş ve volatilite riski görüldüğü belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde, "Her ne kadar keskin düşüş seviyelerinden bir miktar toparlanma olsa ve dolar/TL 8'in altına gerilese de TL'de daha fazla satış baskısı ve volatilite ihtimali var" yorumu yapıldı.

Değerlendirmede yatırımcıların TCMB'nin 15 Nisan'daki bir sonraki toplantısını yakından izleyecekleri vurgulandı.

JPMorgan: Politika duruşu değişikliği için çok fazla alan yok

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yernine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesini değerlendiren JPMorgan, bu değişikliğin politika faizleri ve parasal çerçevesinen gelecekte izleyeceği patika konusunda piyasa belirsizliğine yol açmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

"Hala yüksek olan enflasyon, büyük dış finansmlan ihtayacı ve global finansal şartlarda sıkılaşmaya olan kırılganlık dikkate alındığında, politika duruşunun yönünde anlamlı bir değişiklik için çok fazla alan görmüyoruz" değerlendirmesini yapan JPMorgan, "Parasal çerçevenin şeffaf ve öngörülebilir tutulması çok önemli olmaya devam ediyor" dedi.

Önümüzdeki dönem için esas belirsizliğin yeni TCMB yönetiminin enflasyonu düşürme, şeffaflık ve öngörülebilirliği sağlama yönündeki taahhütleri nasıl gerçekleştireceği olduğuna işaret eden JPMorgan, "Piyasa belirsizliğinin azaltılması için, TCMB'den yakın zamanda daha fazla politika yönlendirmesi ortaya konulması anahtar" dedi.

Büyüme ve enflasyon tahminleri ışığında TCMB'nin bir sonraki adımının Eylül'de 100 baz puan faiz indirimi yönünde olacağını düşünmeye devam ettiklerini belirten JP Morgan, "Ancak global finansal şartlarda sıkılaşma ortamında erken bir gevşeme veya buna atıfta bulunma zor kazanılan politika kredibilitesini baltalayabilir" tespitinde bulundu.

Büyük dış finansman ihtiyaçlarının ve gelişmekte olan piyasalara sermaye akışı için daha az destekleyici görünümün Türk yerel varlıkları için potansiyel kırılganlıkları artırdığını da ifade eden JP Morgan, şu an için Türkiye'ye yönelik herhangi bir tahminlerini değiştirmediklerini ve TCMB'den daha fazla yönlendirme ile verileri beklediklerini vurguladı.

Morgan Stanley: TCMB Başkanı'nın değiştirilmesi kısa vaedede belirsizliği artırdı

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınmasını ve yerine bir süreden bu yana köşe yazıları ile TCMB politikasını eleştiren Kavcıoğlu'nu atamasını değerlendiren Morgan Stanley, yapılan değişikliğin kısa vadede belirsizliği artırdığını vurguladı.

TCMB Başkanı'nın değiştirilmesinin Banka'nın cari politikasında değişiklik olup olmayacağı belirsizliği yarattığını belirten Morgan Stanley, bunun Türk Lirası üzerinde baskı yaratmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.



Kurda yukarı hareketin yavaşlatılması için döviz piyasasına müdahale beklenebileceğini, ancak TCMB'nin bu konuda hareket alanının sınırlı rezervler nedeniyle dar olduğunu belirten Morgan Stanley, cari işlemler görünümünün zayıf olduğuna da işaret etti.



Morgan Stanley, "Eğer TCMB cari pozitif reel faiz politikasını yeni başkan döneminde de devam ettirir ise, zayıf TL'ye rağmen, enflasyonda 2021'in ikinci yarısında sürdürülebilir bir düşüş beklenebilir" değerlendirmesini de yaptı.



Alternatif senaryoda, TCMB'nin cari politika sıkılaştırmanın tersine dönmesi durumunda, daha zayıf bir Türk Lirası, daha güçlü yurt içi kredi büyümesi ciddi şekilde daha yüksek enflasyon beklenebileceğini ifade eden Morgan Stanley, daha yüksek zorunlu karşılık oranları yolu ile tedbirler alınması riski gördüklerini de belirtti.