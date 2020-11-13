Yabancı geri dönüşün sinyalini verdi

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye ekonomisinde yeni dönemde yabancı yatırımcılar da yıl boyunca çıkış yaptığı Türkiye sermaye piyasalarına geri dönüş sinyali verdi. Pazartesi gününden başlayan gelişmelere ek olarak önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oldukça önemli açıklamaları Borsa İstanbul’a rekor üstüne rekor kırdırırken yabancı yatırımcıların da alım yaptığını ortaya koydu. Özellikle bankacılık ve holding hisselerine gelen yoğun alımın salı ve çarşamba günü 250 milyon doları bulduğunu vurgulayan analistler bu hafta Türkiye piyasalarına yabancı girişinin 1 milyar doları aştığını hesaplıyor. Yılbaşından beri ise 6 Kasım itibariyle hisse senedinde 5 milyar 849 milyon dolarlık satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ve şirket tahvillerinde sırasıyla 7 milyar 616 milyon dolar ve 194 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 13 milyar 659 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

TL’ye yönelik olumlu raporlar geldi

Yabancı yatırım bankaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları üzerine TL pozisyonlarını arttırdıklarına ilişkin raporlar yayınladılar. JP Morgan notunda açıklamaların ve yapılanların olumlu olduğu belirtilerek dolar long pozisyonlarını kapattıkları bildirildi. Citi’nin notunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istikrar sağlamak için ‘acı reçete’ mesajına dikkat çekilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç bu kadar 'şahin' bir konuşma yapmadığı belirtildi. Kurum bu değerlendirmelerinin ardından TL, Türk tahvilleri ve CDS'leri ile ilgili pozisyonunu pozitif yönde güncellediğini belirtti. TD Securities de Türk Lirası lehine 7,13 hedef seviyesiyle pozisyon aldı. Societe Generale, TL'de dolar ve Euro’ya karşı uzun pozisyon alma önerisinde bulundu. Societe Generale raporunda, dolar/ TL'nin 6.92 seviyesini hedeflediği belirtilirken; zarar kes (stoploss) seviyesi 8.31 olarak belirlendi. Euro/TL'de ise hedefin 8.13; zarar kes seviyesinin ise 9.75 olduğu ifade edildi.

Yabancılar raporlarını yayımlarken Borsa İstanbul bankacılık hisseleri öncülüğünde üst üste rekorlara imza attı. Dün de 1300 puan aşıldı bankacılık endeksi yine belirleyici oldu. Dolar ise 7.67 liraya kadar geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’leri 400 baz puanın altına indi. Analistler son iki günde 250 milyon doları borsa olmak üzere Türkiye piyasalarına 1 milyar doları aşan yabancı girişi yapıldığına dikkat çekti. Dün de girişin devam ettiğinin işlemlerde gözlemlendiğini belirten analistler yabancı girişinin devamının da geleceğini değerlendiriyor. Analistler, yatırım ortamının iyileşme süreci gibi düşünülürse ekonomide yeni dönem hem para piyasalarına hem de reel sektöre girişler olacağına vurgu yaptı.

Ash: Politika faizi en az %14-15 olmalı

BlueBay Asset Management'tan Timothy Ash: Albayrak ve Uysal’ın gidişiyle Ağbal ve Elvan’ın gelişi açık olarak olumlu gelişmeler. Çünkü ikisi de denenmiş ve test edilmiş teknokratlar… Bu değişiklikler ve piyasa dostu adımlardan dolayı umutlandık. Ama Merkez Bankası 19 Kasım’da politika faizini en az yüzde 14-15’e çıkarmazsa, bu iyimserlik ve umut hızlıca kaybolabilir. Aslında Türkiye piyasaları istediği faiz artırımını alamazsa çökebilir.

Brooks: Faiz artırımı güçlü sinyal verir

IIF Başekonomisti Robin Brooks: Piyasalarda Türkiye’ye karşı iyimser havanın olduğu bir zamanda Merkez Bankası’nın faiz artırımı piyasalara güçlü bir sinyal verir. Piyasa hassasiyetinde olumlu bir dönüşüm yapabilir. Bu adım Türkiye’nin pandemi sonrası diğer gelişmekte olan piyasalara oranla çok daha fazla karlı çıkmışını sağlayabilir. Piyasalara doğru mesaj vermenin tam zamanı.