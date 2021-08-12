Yabancı hem DİBS’de hem hissede alıcı

Şebnem TURHAN



Merkez Bankası verilerine göre 6 Ağustos haftasında yabancı yatırımcılar Türkiye sermaye piyasalarından 278.6 milyon dolarlık alım yaptı. Yabancı yatırımcılar hisse senedinde 168 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 113.8 milyon dolar net alım yaptı. Yabancı şirket borçlanma senetlerinde ise 3.2 milyon dolar net satışçı oldu.



Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine yabancıların 30 Temmuz itibarıyla 21 milyar 225,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ağustos’ta 22 milyar 47,5 milyon dolar oldu. Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 421 milyon dolardan 8 milyar 570,7 milyon dolara çıktı. Yurtdışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 227.4 milyon dolardan 224.2 milyon dolara düştü.