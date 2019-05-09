Yabancı hisse aldı, DİBS sattı

09 Mayıs 2019

Merkez Bankası istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mayıs haftasında net 183,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 225,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27 milyar 995,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 668 milyon dolara geriledi. DİBS stoku, 13 milyar 269,4 milyon dolardan 12 milyar 640,5 milyon dolara düştü. ŞBS stokları ise 489,3 milyon dolardan 484,1 milyon dolara indi.

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