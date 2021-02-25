Yabancı hisse senedinde yine satıcı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymetler istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 19 Şubat haftasında net 122.8 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaparken, 194.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 7.8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alımı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların 12 Şubat itibarıyla 31 milyar 19,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 378 milyon dolar oldu.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 10 milyar 249,0 milyon dolardan 10 milyar 474,5 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 281.4 milyon dolardan 289.2 milyon dolara yükseldi. Böylece, yabancıların geçen hafta işlemleri 79.5 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti.