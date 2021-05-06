Yabancı hisse ve DİBS’te bu kez alıcı

Yabancı yatırımcılar hem hisse hem de devlet iç borçlanma senetlerinde geçen hafta net alıcı oldu. Hisse senedi piyasasında 30 Nisan haftasında 31.5 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde 33 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancı şirket borçlanma senetlerinde de 6.5 milyon dolarlık alım yaptı.



Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 30 Nisan haftasında DİBS’teki net alımının 129.6 milyon doları ise repo işlemlerinden oluştu. Yabancı yatırımcıların 22 Nisan itibarıyla 21 milyar 755,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 2,3 milyon dolar oldu. Geçen hafta yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 473,5 milyon dolardan 7 milyar 481,6 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurtdışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 260.6 milyon dolardan 267 milyon dolara yükseldi. Dolayısıyla, yabancıların 26- 30 Nisan arası haftalık işlemleri 71 milyon dolar net alım olarak gerçekleşti.