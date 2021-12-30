Yabancı hissede mart sonrası en sert çıkışını yaptı

Merkez Bankası’nın haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre Borsa İstanbul’un sert değer kaybettiği geçen hafta yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net 569.8 milyon dolarlık satış yaptı.

Yabancı yatırımcıların bu satışı 26 Mart haftasından sonraki yılın en sert satışı oldu. Yabancı yatırımcılar devlet iç borçlanma senetlerinde de satıcı oldu geçen hafta. Verilere göre yabancıların DİBS'teki satışı da 94.4 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senetlerinde ise 2.6 milyon dolarlık satış yaptı yabancı yatırımcılar. 17 Aralık haftasında 20 milyar 437,9 milyon dolar olan yabancının hisse senedi stoku 24 Aralık haftasında 21 milyar 16 milyon dolar olurken 17 Aralık haftasında 3 milyar 121 milyon dolar olan DİBS stoku da 3 milyar 942 milyon dolar gerçekleşti.

Şirket borçlanma senetlerinde de 17 Aralık'taki 126.3 milyon dolarlık stok 24 Aralık haftasında 164.7 milyon dolara geriledi.