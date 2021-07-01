Yabancı hissede sattı, DİBS’te aldı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurtdışında yerleşik kişiler, 25 Haziran haftasında 3.4 milyon dolarlık hisse senedi 21.2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 172.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yabancıların 18 Haziran itibarıyla 21 milyar 84,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Haziran'da 21 milyar 71,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 551,5 milyon dolardan 7 milyar 782,4 milyon dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 256,6 milyon dolardan 235,4 milyon dolara geriledi.