Yabancı, hisseden 11 haftada 1.7 milyar dolarlık çıkış yaptı

Yabancı yatırımcılar son 11 haftadır hisse senedi piyasasından aralıksız çıkış yapıyor. Merkez Bankası verilerine göre 4 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 81.9 milyon dolar net satışçı oldu. Böylece 11 haftalık toplam satış tutarı da 1 milyar 679 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki payları tarihte ilk kez yüzde 40’ın altına inmiş ve yüzde 39,9 seviyelerine gerilemişti. Bu hafta ise yüzde 39,58 seviyesine kadar indi. Bu hafta da yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki çıkışı sürüyor.

Yabancı yatırımcılar devlet iç borçlanma senetlerinde ise az da olsa son üç haftadır net alıcı pozisyonunda bulunuyor. Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar DİBS’de 35.5 milyon dolarlık net alım yaptı. Son üç haftada yabancı yatırımcıların yaptıkları toplam net alım ise sadece 113.8 milyon dolar oldu.