Yabancı iki iş gününde 324 milyon dolar sattı

Yabancı yatırımcı bayram tatili sonrası geçen haftaki iki iş gününde hisse senedi piyasasında net 243.9 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 75.8 milyon dolarlık satış yaptı. Şirket borçlanma senetlerindeki 4.3 milyon dolarlık satışla birlikte yabancı yatırımcının sadece iki günde Türkiye menkul kıymet piyasasından yaptıkları çıkış 324 milyon doları buldu.

Merkez Bankası bayram sonrası iki iş gününü kapsayan menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre yabancı yatırımcının hisse senedi ve DİBS'te son üç haftadır aralıksız çıkışını da ortaya koydu. Rakamlara göre 22 Nisan haftasında 52.1 milyon dolar, 29 Nisan haftasında 110 milyon dolar, geçen hafta ise 243.9 milyon dolar satış yapan yabancı yatırımcının üç haftalık borsadan çıkışı da 406 milyon dolara geldi. DİBS’te de zaten çok düşük seviyede bulunan yabancı yatırımcının üç haftalık çıkışı ise 122 milyon doları buldu.

Bu satışlar sonrasında 29 Nisan haftasında 19 milyar 582 milyon dolar olan yabancı yatırımcının hisse senedi stoku 6 Mayıs haftasında 19 milyar 409 milyon dolara geldi. DİBS'te 29 Nisan'da 2 milyar 420 milyon dolar olan yabancının stoku 2 milyar 321,1 milyon dolara geriledi. Şirket borçlanma senetlerinde de 29 Nisan'da 131.5 milyon dolar olan yabancı yatırımcının stoku 6 Mayıs haftasında 126.7 milyon dolara indi.

29 Nisan haftasında bayram öncesinde parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 87 milyon dolarlık satış yapar yurtiçi yerleşikler geçen hafta ise parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 712 milyon dolarlık alım yaptı. Döviz mevduatını artıran yurtiçi yerleşiklerde tüzel kişilerin Euro alımları dikkat çekti. Euro/dolar paritesindeki gerilemeyle tüzel kişiler parite etkisinden arındırılmış olarak 863 milyon dolar karşılığı alımı yaptılar.

Net uluslararası rezervler 2 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası verilerine göre net uluslararası rezervleri 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 15 milyon dolar düşüş ile 14 milyar 995 milyon dolara indi. Bu rakam 28 Ocak haftasından bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Net uluslararası rezervler 14 Ocak haftasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara gerilemişti. Merkez Bankası toplam rezervleri de bir önceki haftaya göre 794 milyon dolar artarak 107 milyar 659 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 621 milyon dolar artışla 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri, 174 milyon dolar artarak 41 milyar 467 milyon dolardan 41 milyar 641 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 794 milyon dolar artışla 106 milyar 865 milyon dolardan 107 milyar 659 milyon dolara yükseldi.