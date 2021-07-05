Yabancı kuruluşlar, Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

Beklentilerden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından Goldman Sachs ve Barclays, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti. Citigroup ile Capital Economics ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) bu sene faiz indirimi beklemediklerini belirtti.

Goldman Sachs, beklentilerden yüksek gelen haziran enflasyon verisi sonrasında Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,5’ten 16’ya çıkardı.

Müşterileriyle paylaştığı bir notta “Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zam ve bugün yaşanan yukarı yönlü sürpriz sonrasında yıl sonu tahminimizi yüzde 16’ya çıkarıyoruz” diyen Goldman Sachs, TCMB'nin dördüncü çeyrekte faizleri çok az indirebilme imkanı olacağını vurguladı.

Citi, bu yıl faiz indirimi beklemiyor

Citigroup da enflasyon verisinin ardından bu yıl daha fazla faiz indirimi beklemediklerini belirtti.

Enflasyon verisi sonrasında Citigroup'un açıklamasında “Parasal gevşeme için koşullar giderek daha zor hale geliyor. Kasım ya da Aralık’ta makul bir faiz indirimi beklemiyoruz” denildi.

Barclays, enflasyon tahminini yükseltti

Barclays, Türkiye için yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 13,8'den yüzde 14,8'e çıkardı. Banka, ayrıca TCMB'nin dördüncü çeyrekte yapmasını beklediği faiz indirimi büyüklüğünü 350 baz puandan 250 baz puana indirdi.

Capital Economics ise güçlü ekonomik aktivite ile bir araya gelen enflasyon artışının TCMB'nin önümüzdeki 2 ayda faiz indirmesinin muhtemel olmadığı anlamına geldiğini bildirdi.