Yabancı ocakta borsada net 267.3 milyon dolar sattı

Borsa İstanbul’un açıkladığı verilere göre aralık ayının ardından yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında yılın ilk ayında da net satışçı olarak yer aldı. Yabancı yatırımcı 17 milyar 233 milyon 881 bin dolarlık alım yaparken 17 milyar 501 milyon 197 bin dolarlık satış yaptı. Böylece yabancının ocaktaki net satışı 267 milyon 316 bin dolar oldu.

Yabancının ocak ayındaki işlem hacmi ise 34 milyar 735 milyon dolar olarak hesaplandı.