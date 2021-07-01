Yabancı parada zorunlu karşılık oranları yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. Tüm vadelerde uygulanacak 2 puanlık zorunlu karşılık artışı 19 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Merkez Bankası döviz hareketlerini sınırlandıracı ve rezerv arttırıcak olan bu hamlesiyle piyasadan yaklaşık 5 milyar dolarlık dövizi çekecek.

TCMB'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mevduat ve Katılım Fonu (Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli için yüzde 19'dan yüzde 21'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli için yüzde 13'ten yüzde 15'e, Müstakrizlerin Fonlar için yüzde 19'dan yüzde 21'e yükseltildi.

Kıymetli Maden Depo Hesapları için vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli oran yüzde 22, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli için yüzde 18, Diğer Yükümlülükler (Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 21,

2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli 11, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 7 ve 5 yıldan uzun vadeli yüzde 5 olarak uygulanan oranlar aynı kaldı.

Türk lirası yükümlülükler için tesis edilecek Türk lirası zorunlu karşılık tutarı hesaplamasında ABD doları ve/veya euro cinsinden, yüzde 0-20 olan imkan dilimleri yüzde 0-0 olarak değiştirilirken, katsayı 1,0 olarak kaldı.

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânına ilişkin 17 Eylül 2021 yükümlülük tarihine kadar geçici uygulama yüzde 10 olarak uygulanacak. Katsayı 1,0 olacak.

Karar 19 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.