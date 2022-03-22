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Yabancı şirketler de kur korumalı mevduattan yararlanabilecek

Gurbetçilerin Kur Korumalı Mevduat sisteminden yararlanması için çıkarılan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Katılım Sistemi’nde (YUVAM) değişiklik yapılarak, yabancı şirket ve kişilerin de sisteme dahil edilmesinin önü açıldı.

Hüseyin Gökçe huseyin.gokce@dunya.com
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Hüseyin GÖKÇE

Buna göre 1 şubat 2022 tarihli YUVAM hesapları hakkında tebliğin “tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin d bendindeki “Yurt dışında yerleşik vatandaş” ifadesi “yurt dışında yerleşik kişiler” olarak değiştirildi. Fıkranın devamında ise bankada hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de YUVAM hesabından yararlanabileceği hükme bağlandı.

YUVAM hesabında da DTH ve altın hesaplarının dönüşümünde olduğu gibi masraf veya komisyon ödenebileceğine ilişkin hükümler tebliğe eklendi.

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