Yabancı, temmuzun son haftasında 239 milyon dolar alım yaptı

Merkez Bankası verilerine göre 30 Temmuz haftasında yabancı yatırımcılar Türkiye sermaye piyasalarından 238.7 milyon dolarlık alım yaptı. Yabancı yatırımcılar hisse senedinde 51.8 milyon dolar net satış yaparken Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 300.7 milyon dolar alıcı pozisyonunda bulundular. Yabancı şirket borçlanma senetlerinde ise 10.2 milyon dolar net satışçı oldu.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine yabancıların 19 Temmuz itibarıyla 20 milyar 789 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 30 Temmuz'da 21 milyar 225,4 milyon dolar oldu. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 136,7 milyon dolardan 8 milyar 421 milyon dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 237.6 milyon dolardan 227.4 milyon dolara düştü.

Bireylerin DTH’larında yükseliş sürdü

Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre 30 Temmuz ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 1.3 milyar dolar artarak 231 milyar 646 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 352 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre bireylerin döviz mevduatı 327 milyon dolar yükselirken tüzel hesaplardaki yükseliş 25 milyon dolarla sınırlı kaldı.

Net rezervler 822 milyon dolar arttı

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 30 Temmuz'da 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 822 milyon dolar artarak 24 milyar 619 milyon dolar oldu. TCMB toplam rezervleri ise 30 Temmuz itibarıyla 1 milyar 281 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolara çıktı. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 30 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 466 milyon dolar artışla 64 milyar 128 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 62 milyar 662 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 186 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 778 milyon dolardan 41 milyar 592 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 281 milyon dolar artarak 104 milyar 440 milyon dolardan 105 milyar 721 milyon dolara çıktı.