Yabancı TL menkul kıymet satarken yerlinin aklı dövizde

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcıların TL menkul kıymetlerinden çıkışı geçen hafta da devam etti. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre 24 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar 98.4 milyon dolarlık hisse senedi, 57.7 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi sattı.

Yabancı yatırımcı satış yapıp çıkarken yurtiçi yerleşik kişilerin de döviz mevduatlarını arttırdı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre parite etkisinden arındırılmış olarak döviz mevduatı 769 milyon dolar arttı.

Yabancının bu yılki çıkışı 5 milyar dolar

Yabancı yatırımcıların 17 Haziran itibarıyla 15 milyar 210,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Haziran'da 15 milyar 365,6 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 440,8 milyon dolardan 1 milyar 381,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 110,8 milyon dolardan 116,4 milyon dolara yükseldi.

Yabancı yatırımcılar hisse senedinde son 3 haftadır DİBS'te ise 10 haftadır kesintisiz çıkış yapıyor. Yılbaşından bu yana 24 Haziran ile biten hafta itibariyle hisse senedinde 3 milyar 317,5 milyon dolar, DİBS’te 1 milyar 741,7 milyon dolar olmak üzere toplam çıkışı 5 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

Döviz mevduatında artış BDDK hamlesi öncesi sürdü

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 24 Haziran ile biten haftada hem bireyselde hem kurumsalda arttı. Bireysellerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 78 milyon dolar artarken, kurumsalların döviz mevduatı BDDK’nın yeni hamlesi öncesi 691 milyon dolar arttı.