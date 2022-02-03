Yabancı yatırımcı 2.5 aydır aralıksız satıyor

Yabancı yatırımcı geçen yılın son 1.5 ayı ve yeni yılın ilk ayında Türkiye hisse senedi piyasasından kesintisiz çıkış yaptı. Merkez Bankası verilerine göre 28 Ocak haftasında yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasındaki net satışı 138.9 milyon dolar olurken 10 haftalık toplam çıkış 1 milyar 597 milyon dolara yükseldi. Bu hafta da yabancının çıkışının sürdüğünü Borsa İstanbul’daki yabancı payı ortaya koyuyor. Tarihinde ilk kez yabancının payı önceki gün itibariyle yüzde 40’ın altında düşmüştü dün de yüzde 39,98 seviyesinde bulunuyordu.

Yabancı yatırımcı son 4 yıldır sürekli Türkiye hisse senedi piyasalarında net satışçı pozisyonunda bulunuyor. Geçen yıl 1.3 milyar dolarlık hisse senedi piyasasından çıkış yapan yabancı yatırımcı son 4 yıldaki satışı 8.8 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre 28 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar devlet iç borçlanma senetlerinde 63.6 milyon dolar net alım yaparken şirket borçlanma senetlerinde ise 7.8 milyon dolar satış yaptı.

Yılbaşından bu yana 437 milyon dolar çıkış

Bu yılbaşından beri 28 Ocak ile biten hafta yabancı yatırımcılardan hisse senedinde 370 milyon dolarlık, DİBS’te 70 milyon dolarlık satış ve şirket borçlanma senetlerinde ise 2 milyon dolarlık net alış olmak üzere toplamda 437 milyon dolarlık çıkış yaptı.