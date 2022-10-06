Yabancı yatırımcı 4 haftadır satıcılı

Yabancı yatırımcıların hisse senedi satış serisi dördüncü haftasında. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 30 Eylül haftasında 300,3 milyon dolar hisse satışı yaptılar. 23 Eylül haftasında da net 204,2 milyon dolarlık hisse senedi satan yabancı yatırımcı, böylece 9 Ekim haftasından bu yana toplam 551,8 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş oldu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 30 Eylül haftasında DİBS (Kesin Alım) satımları alımları 4,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları 0,1 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 2,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 17 milyar 583,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 337,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 321,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 400,4 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 104,0 milyon dolar seviyesinde açıklandı.