Yabancı yatırımcı borsaya geri döndü: Alımlar ikinci haftada

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar söz konusu haftada 150,2 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı. Yabancıların borsadaki alım eğilimi böylece üst üste ikinci haftaya taşındı.

Hissede yedi haftalık satış serisi sona ermişti

Yabancı yatırımcılar uzun süren satışların ardından 14 Ağustos haftasında yeniden hisse senedi alımına yönelmişti. Yedi hafta sonra gerçekleşen ilk net alımın tutarı 176 milyon dolar olmuştu.

Bir sonraki haftada da devam eden girişlerle yabancıların iki haftalık toplam hisse alımı 326,2 milyon dolara ulaştı.

Tahvilde sınırlı alım

Yurt dışı yerleşiklerin tahvil işlemlerinde de yön yeniden pozitife döndü.

Önceki hafta 290 milyon dolarlık tahvil satışı yapan yabancı yatırımcılar, 21 Ağustos haftasında 9 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.