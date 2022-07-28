Yabancı yatırımcı çıkışı sürdürüyor

Yabancı yatırımcıların Türk menkul kıymetlerinden aralıksız çıkışı 22 Temmuz haftasında da devam etti. Yabancılar 7 haftadır sürekli hisse senedinden, 3 haftadır da devlet iç borçlanma senetlerinden net satış yapıyor. Yabancı yatırımcılar, geçen hafta ise net 76.5 milyon dolarlık hisse senedi, 4.2 milyon dolarlık DİBS ve 7,5 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Yurtdışında yerleşik kişilerin 14 Temmuz itibarıyla 14 milyar 388,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Temmuz'da 14 milyar 805,1 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 293,8 milyon dolardan 1 milyar 327,7 milyon dolara çıktı. ŞBS stokları ise 118,6 milyon dolardan 109,6 milyon dolara geriledi.

Parite etkisiyle döviz mevduatı geriledi

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 22 Temmuz haftasında 742 milyon dolar geriledi. Hem bireylerin hem de tüzel kişilerin Euro mevduatı yükselse de Euro mevduatın dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış yekilde 339 milyon dolar geriledi. 22 Temmuz haftasında bireylerin dolar cinsi döviz mevduatı ise 552 milyon dolar düştü. Dolar/TL geçen hafta da yükselişini sürdürmüştü.

Toplam rezervler üç haftadır 100 milyar doların altında

Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 22 Temmuz 2022 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 343.5 milyon dolar artış ile 6 milyar 700 milyon dolara yükseldi. Ancak halen daha 2002 yılından bu yana görünen en düşük seviyelerde bulunmaya devam ediyor. Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri ise 22 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 42 milyon dolar azalarak 98 milyar 323 milyon dolara indi. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre 22 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 245 milyon dolar azalarak 59 milyar 711 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 14 Temmuz'da 59 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 798 milyon dolar azalışla 39 milyar 409 milyon dolardan 38 milyar 611 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 42 milyon dolar azalarak 99 milyar 365 milyon dolardan 98 milyar 323 milyon dolara geriledi.

KKM büyüklüğü 1.1 trilyon liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Temmuz itibarıyla 83 milyar 866 milyon lira arttı. Toplam kredi hacmi 6 trilyon 326 milyar 767 milyon liradan 6 trilyon 410 milyar 633 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 146 milyar 348 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 293 milyar 856 milyon lira oldu. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü de 1 trilyon 101 milyar 322 milyon liraya yükseldi. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Temmuz itibarıyla 7 milyar 233 milyon lira artışla 921 milyar 240 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 348 milyar 610 milyon lirası konut, 24 milyar 924 milyon lirası taşıt ve 547 milyar 707 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 680 milyon lira artarak 845 milyar 975 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 artışla 286 milyar 59 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 122 milyar 858 milyon lirası taksitli, 163 milyar 201 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 445 milyon lira artarak 162 milyar 5 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 131 milyar 50 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.