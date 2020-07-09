Yabancı yatırımcı geçen hafta hisse sattı DİBS aldı

09 Temmuz 2020

İSTANBUL/DÜNYA



26 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar hem hisse senedinde hem de DİBS’te net satıcı olmuşlardı. Yabancının hisse senedi ve DİBS’teki geçen hafta net hareketi 73.1 milyon dolarlık çıkış oldu.



Merkez Bankası menkul kıymet istatistikleri 3 Temmuz haftası sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 Temmuz haftasında yabancıların DİBS alımı 21.4 milyon dolar oldu. 26 Haziran haftasında yabancı yatırımcı 46.4 milyon dolar net DİBS satışı yapmıştı. Yabancı hisse senedinde ise net 94.5 milyon dolar satıcı olarak yer aldı. 26 Haziran haftasında da 112 milyon dolar satış yapmıştı.



Verilere göre 26 Haziran haftasında, yabancı yatırımcılar, 20 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yabancıların 26 Haziran itibarıyla 24 milyar 429 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 585 milyon dolar oldu. Geçen hafta yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 138 milyon dolardan 7 milyar 147 milyon dolara geldi. Aynı hafta yabancıların ŞBS stokları ise 350.5 milyon dolardan 330.5 milyon dolara geriledi.