Yabancı yatırımcı hisse senetlerinde satış yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 26 Ağustos haftasında 32 milyon dolar hisse satışı yaptılar.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 5,9 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 0,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) satımları 8,0 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi olmazken, şirket borçlanma senetleri alımları satımları ise 1,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 18 milyar 741,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 409,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 324,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 422,6 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 103,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.