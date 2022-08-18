Yabancı yatırımcı iki haftadır hisseye giriyor

Merkez Bankası haftalık verilerine göre yabancı yatırımcılar 5 Ağustos haftasının ardından geçen hafta da hisse senedi piyasasında net alıcı oldular.

Verilere göre 8 - 12 Ağustos haftasında, yabancı yatırımcı hisse senetlerinde 270 milyon dolar net alış gerçekleşti. Bu rakam 19 Kasım 2021 haftasından bu yana görülen en yüksek yabancı girişini ifade ediyor. Yabancı yatırımcı devlet iz borçlanma senetlerinde de 3 milyon dolarlık net alım yaptı.

Şirket borçlanma senetlerindeki alım ise 5 milyon dolar. Böylece geçen hafta yabancı yatırımcıların Türk menkul kıymetlerindeki toplam alımı 278 milyon dolar olarak hesaplandı. Yılbaşından beri ise geçen hafta itibarıyla hisse senedi ve DİBS'te (Kesin Alım) sırasıyla 3 milyar 222 milyon dolarlık ve 1 milyar 832 milyon dolarlık net satışlarla şirket borçlanma senetlerindeki 9 milyon dolarlık net satış toplamda yabancı çıkışı 5 milyar 63 milyon dolara ulaştı.

Net uluslararası rezervler 3.8 milyar dolar arttı

Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervleri geçen hafta itibarıyla, bir önceki haftaya göre 3 milyar 871 milyon dolar artış ile 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler 5 haftadır kesintisiz yükselirken son iki haftada yaşanan yüksek artışlarda Rusya’dan gelen finansmanın etkili olduğu dile getiriliyor. Merkez Bankası toplam rezervleri ise 5 milyar 101 milyon dolar artarak 113 milyar 738 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 milyar 791 milyon dolar artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de 309 milyon dolar artarak 40 milyar 868 milyon dolardan 41 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin parite etkisinde arınmış olarak döviz mevduatları 313 milyon dolar azaldı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 256 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 45 milyon dolar azaldı.