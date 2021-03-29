Yabancı yatırımcı Naturelgaz için geldi

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcının sert satışına şahit olduğumuz geçen hafta halka arz için talep toplayan Naturelgaz’ın arzında yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 75.3 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28.8 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3.5 katı talep geldi.



Halka arz sonuçlarına göre Norveçli Norges Bank Investment Management Naturelgaz halka arz paylarının yüzde 8,3’ünü aldı. Yabancının TL varlıklardan çıktığı dönemde halka arza gelen yabancı yatırımcı dikkat çekti.



Öte yandan sonuçlara göre yurtiçi bireysel yatırımcılar yüzde 60, yurtiçi kurumsal yatırımcılar yüzde 30 yurtdışı kurumsal yatırımcılar yüzde 10 pay aldı.

'Güçlü talep beklentimiz karşılık buldu'

Naturelgaz'a olan ilgiden memnun olduklarını dile getiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, "Güçlü talep beklentimiz karşılık buldu. Talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize güvenerek talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Naturelgaz'ın yönetim ekibi ve çalışanları olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğuyla, her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve şirketimize gösterdikleri teveccühe layık olmaya çalışacağız" dedi.