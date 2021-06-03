Yabancı yatırımcı TL varlıklar için iştahsız

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcılar son haftalarda TL varlıklarda az da olsa alım yönünde tercihlerini sürdürürken geçen hafta hisse senedinde sadece 6.8 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 69.2 milyon dolarlık alım yaptı. Yabancı hissedeki alım yönlü tavrı altıncı haftada sürmüş olsa da oldukça düşük olan net hareket geçen yıldan bu yana süren çıkışın etkilerini bertaraf etmeye yetmiyor.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre 28 Mayıs haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedinde net 6.9 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 68.2milyon dolar net alım, şirket borçlanma senetlerinde ise 27.1 milyon dolarlık net satış yaptı. Böylece yabancı yatırımcılarin 22 Nisan haftasından beri hisse senedinde net alıcı konumunu sürdürdü. Yabancılar DİBS’te ise üst üste alımda 5 haftayı geride bıraktı. Yabancının 5 haftalık DİBS alımı ise 419.3 milyon dolar oldu.

Yılbaşından bu yana çıkış 1.1 milyar dolar

Yabancı yatırımcıların 21 Mayıs itibarıyla 22 milyar 366,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Mayıs'ta 21 milyar 624 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS stoku 7 milyar 707,8 milyon dolardan 7 milyar 671,9 milyon dolara geldi. Söz konusu dönemde yabancıların ŞBS stokları da 291.3 milyon dolardan 264.2 milyon dolara geriledi. Dolayısıyla, yabancıların 24-28 Mayıs arası haftalık işlemleri 49 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti.

Yılbaşından beri ise 28 Mayıs ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 1.839 milyon dolarlık satış, DİBS'te 693.2 milyon dolar alış ve ŞBŞ’de ise 18 milyon dolarlık net alış olmak üzere toplamda 1 milyar 164 milyon dolarlık çıkış yaşandı.