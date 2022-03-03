Yabancı yatırımcı TL varlıklarda satışı sürdürüyor

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 12 haftanın ardından 18 Şubat haftasında alıcı pozisyona dönmüşken 25 Şubat haftasında yeniden net satıcı oldular.

Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde de yabancı yatırımcılar iki haftadır satıcılar. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net 87.1 milyon dolarlık, DİBS'te 370.8 milyon dolarlık, şirket borçlanma senetlerinde ise 8.9 milyon dolarlık satış yaptı. Böylece yabancı geçen hafta 466.8 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Böylece yabancıların 18 Şubat itibarıyla 18 milyar 901,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Şubat'ta 17 milyar 116,5 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yabancıların DİBS stoku 3 milyar 351 milyon dolardan 2 milyar 756,4 milyon dolara inerken, ŞBS stokları da 157.9 milyon dolardan 142.5 milyon dolara düştü.