Yabancı yatırımcı TL varlıklarda yerinde saydı

Yurtdışında yerleşik kişiler, 18 Haziran haftasında 3.2 milyon dolarlık hisse senedi sattı. TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 18 Haziran ile biten haftada net 3.2 milyon dolarlık hisse senedi ve 3.6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 5.6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin 11 Haziran itibarıyla 21 milyar 982,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Haziran'da 21 milyar 84,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 630,4 milyon dolardan 7 milyar 551,5 milyon dolara geriledi. Yurtdışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 251 milyon dolardan 256.6 milyon dolara yükseldi.