Yabancı yatırımcıdan 1,1 milyar dolarlık tahvil ve hisse alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Verilere göre yabancı yatırımcılar, önceki haftadaki satışların ardından yeniden alım yönünde pozisyon aldı.

Bir haftada 1,14 milyar dolarlık alım

10 Nisan haftasında yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasasında 430,3 milyon dolar, tahvil tarafında ise 712,7 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece toplam alım tutarı 1,14 milyar dolara ulaştı.

Önceki hafta satış ağırlıklıydı

Bir önceki haftada yabancı yatırımcıların 217,8 milyon dolarlık hisse ve 784,3 milyon dolarlık tahvil satışı yaptığı görülmüştü. Son veriler, kısa sürede yön değişimine işaret etti.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 39,09 milyar dolardan 42,42 milyar dolara yükseldi. Tahvil stokunda da artış yaşanarak 14,30 milyar dolardan 15,21 milyar dolara çıkıldı.