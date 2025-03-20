Yabancı yatırımcıdan 15 ayın en güçlü hisse alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 14 Mart haftasında yabancı yatırımcılar borsada 480,1 milyon dolarlık hisse ve 1 milyar 465 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.

Tahvil alımlarında 14 Şubat’tan bu yana en yüksek düzey

Bu dönemde yapılan hisse senedi alımı, 8 Aralık 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, tahvil alımları da 14 Şubat’tan bu yana en yüksek düzeyi gördü.

Önceki hafta, yani 7 Mart’ta, yabancı yatırımcılar borsada 216,3 milyon dolarlık hisse alırken, 159,4 milyon dolarlık tahvil satışı yapmıştı. Son verilere göre, yabancıların hisse senedi stoku 34,5 milyar dolardan 35,8 milyar dolara, tahvil stoku ise 19,6 milyar dolardan 20,9 milyar dolara yükseldi.