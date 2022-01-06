Yabancı yatırımcıdan 2021’de 400 milyon dolarlık çıkış

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcılar Türkiye varlıklarında 2021 yılında çıkış yapmaya devam ettiler. Merkez Bankası ve Borsa İstanbul verilerine göre hisse senedinde net satış pozisyonunda olan yabancı yatırımcılar devlet iç borçlanma senetlerinde ise net alıcı konumunda yer aldı. Merkez Bankası verilerine göre yılın son haftasında hisse senedinde 231.2 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcının yılın tümündeki satışı ise 1.4 milyar dolar seviyesinde oldu. Yine yılın son haftasında DİBS’te 41 milyon dolar net alım yapan yabancı yatırımcı yılın tamamında 973.4 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece hisse senedi ve tahvilde yabancı yatırımcının net satışı ise 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 31 Aralık 2021 haftasında net 231.2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 41 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 10.1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin 24 Aralık 2021 itibarıyla 21 milyar 16,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 31 Aralık 2021'de 18 milyar 434,7 milyon dolara indi. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS stoku 3 milyar 942,3 milyon dolardan 3 milyar 482,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 164,7 milyon dolardan 154,5 milyon dolara geriledi.

6 haftalık net satış 1.2 milyar dolar

Yabancı yatırımcılar aralık ayının tümünde hisse senedi piyasasında satış yaparken 6 haftadır ise üst üste net satışçı oldular. Merkez Bankası verilerine göre 6 haftada yabancıların yaptığı net satış 1.2 milyar doları buldu.

Borsa İstanbul da dün yabancı yatırımcıların aralık ayı hisse senedi piyasalarındaki pozisyonunu açıkladı. Buna göre Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar aralık ayında 1 milyar 36 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiler. Yabancı yatırımcılar Aralık 2021'de BİST'de 24 milyar 260 milyon dolarlık alış ve 25 milyar 296 milyon dolarlık satış işlemi yaptı. Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 49 milyar 556 milyon dolar seviyesinde oluştu.

Uluslararası net rezervler yılı 19 yılın dibinde kapattı

Öte yandan Merkez Bankası para ve banka istatistiklerine göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri 31 Aralık 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 288 milyon dolar düşüş ile 8 milyar 339 milyon dolar oldu. Toplam rezervleri 31 Aralık haftasında 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi. 31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyon dolar artışla 72 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 24 Aralık'ta 72 milyar 555 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 118 milyon dolar yükselerek 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 489 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 126 milyon dolar artışla 110 milyar 926 milyon dolardan 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.

Bireylerin döviz mevduatı 351 milyon dolar arttı

Kur korumalı TL mevduatı ürününün ikinci haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatı artışa döndü. 21 Aralık’ta devreye giren kur korumalı TL mevduatı ile 24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak 136 milyon dolarlık azalma yaşanmışken 31 Aralık haftasında 351 milyon dolarlık artış yaşandı. Toplam döviz mevduatında ise 31 Aralık haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 574 milyon dolarlık gerileme var. Bu gerilemenin tamamı ise tüzel kişilerin döviz mevduatında yaşanan çözülmeden kaynaklandı.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 31 Aralık haftasında 237 milyar 70 milyon dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmamış olarak değişim 1.9 milyar dolar olurken parite etkisinden arındırılmış gerileme 2.5 milyar dolar oldu.

Kur korumalı TL mevduatının gerçek kişilerin döviz mevduatında çok büyük bir çözülme yaşatmadığı da Merkez Bankası verileriyle ortaya konmuş oldu. Yılın son haftası gerçek kişilerin parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatı 351 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 221 milyon dolar yükselirken Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış dolar karşılığındaki yükseliş ise 165 milyon dolar oldu. Kıymetli maden ve depo hesaplarının parite etkisinden arındırılmış değişimi ise 81 milyon dolar azalış yönünde gerçekleşti.

Tüzel kişilerin döviz mevduatında ise parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 925 milyon dolarlık düşüş yaşandı. Bunun 1 milyar 76 milyon doları dolar cinsi döviz mevduatından kaynaklanırken 1 milyar 747 milyon doları da parite etkisinden arındırılmış olarak Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığında yaşandı.

Bireylerin vadeli TL mevduatı 6.9 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre gerçek kişilerin TL mevduatı 1 trilyon 74 milyar 161 milyon liraya yükseldi. 24 Aralık haftasında bu rakam 1 trilyon 67 milyar 229 milyon lira seviyesindeydi. 1 haftada gerçek kişilerin TL mevduatında 6 milyar 932 milyon dolarlık artış yaşandı. Yine BDDK verilerine göre 17 Aralık haftasında yani 21 Aralık'ta kur korumalı TL mevduat ürünü devreye girmeden önce gerçek kişilerin vadeli TL mevduatı 807 milyar 26 milyon lira seviyesindeydi. 24 Aralık'ta bu rakam 805 milyar 441 milyon liraya, 31 Aralık haftasında ise 820 milyar 456 milyon liraya yükseldi. Yani iki haftada BDDK verilerine göre gerçek kişilerin TL vadeli mevduatında 13 milyar 430 milyon liralık artış yaşandı.