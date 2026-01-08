Yabancı yatırımcıdan 4 hafta üst üste hisse alımı

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi yeni yılın ilk haftasında da sürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancılar 2 Ocak ile biten haftada hisse ve tahvil tarafında net alım yaptı.

288,5 milyon dolarlık tahvil alımı

Söz konusu haftada yabancı yatırımcılar borsada 102,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 288,5 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.

Böylece yabancılar, hisse senedi piyasasında üst üste dördüncü haftada net alıcı konumunda yer aldı.

Geçen hafta ne olmuştu?

Bir önceki haftada yabancıların hisse senedi alımı 283,8 milyon dolar olurken, tahvil tarafında 236 milyon dolarlık satış kaydedilmişti. Son verilerle birlikte yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 52,17 milyar dolardan 52,95 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde tahvil stoku da 33,61 milyar dolardan 33,91 milyar dolara çıktı.