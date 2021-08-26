Yabancı yatırımcıdan 8,5 ayın en yüksek hisse alımı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yabancı yatırımcılar piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 20 Ağustos haftasında 207,1 milyon dolar değerinde hisse senedi alımı yaptı. 207 milyon dolarlık yabancı ilgisi hisse senetleri piyasasında 8 Ocak haftasından bu yana en yüksek tutarlı yabancı hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti. Böylece, yabancı yatırımcının hisse senedi stoku, 20 Ağustos'ta 22 milyar 772 milyon dolara yükseldi.

Yabancılar tahvil piyasasında da alıcı pozisyonundaydı. Merkez Bankası verilere göre, geçen hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 211,2 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) alımları 0,2 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) alımının olmadığı haftada, şirket borçlanma senetleri alımları 1,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu verilerle yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 616,3 milyon dolardan 6 milyar 812,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 226,4 milyon dolardan 229,2 milyon dolara çıktı.