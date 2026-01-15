Yabancı yatırımcıdan güçlü dönüş! DİBS alımı zirveye çıktı

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, geçen hafta Türkiye piyasalarında alımlarını hızlandırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, yabancı yatırımcılar hisse senedi ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) tarafında dikkat çekici alımlar gerçekleştirdi.

15 Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviye

Verilere göre, 9 Ocak haftasında yurt dışında yerleşik kişiler 237,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 864,8 milyon dolarlık DİBS satın aldı. Aynı dönemde Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıklarında ise 10,8 milyon dolarlık satış yapıldı. Söz konusu DİBS alımı, 15 Ağustos 2025 haftasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku da artış gösterdi. 2 Ocak haftasında 33 milyar 911,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Ocak haftasında 36 milyar 325,3 milyon dolara yükseldi.

Aynı süreçte yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 405,4 milyon dolardan 19 milyar 247,3 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları 618,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.