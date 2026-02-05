Yabancı yatırımcıdan hissede 9 haftalık alım serisi

Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına ilgisi sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 30 Ocak haftasında hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında net alım gerçekleştirdi.

Verilere göre, söz konusu haftada yabancı yatırımcılar 455 milyon dolar tutarında hisse senedi, 721,8 milyon dolar değerinde tahvil satın aldı. Böylece yabancı yatırımcıların 28 Kasım haftasından bu yana hisse senedi tarafında kesintisiz alım yaptığı görüldü.

Geçen hafta ne olmuştu?

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar 490,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,26 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Son verilerle birlikte yabancıların hisse senedi stoku 39,86 milyar dolardan 42,37 milyar dolara yükselirken, tahvil stoku da 21,51 milyar dolardan 22,40 milyar dolara çıktı.