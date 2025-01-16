Yabancı yatırımcıdan yaklaşık 2 ayın en büyük hisse satışı: Tahvil alımlarında artış
Yabancı yatırımcılar, 10 Ocak haftasında hisse senetlerinde 211,8 milyon dolarlık satış gerçekleştirerek 22 Kasım'dan bu yana en büyük çıkışı yaptı. Aynı dönemde tahvil alımlarında ise 460,5 milyon dolarla 1,5 ayın zirvesine ulaşıldı.
Haftalık menkul kıymet istatistikleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı. Buna göre 10 Ocak haftasında yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde 211,8 milyon dolarlık satış yaptı. Bu, 22 Kasım haftasından bu yana gerçekleşen en büyük hisse satış işlemi olarak kayıtlara geçti.
Son dört haftalık dönemde yabancılar yalnızca 3 Ocak haftasında hisse alımı gerçekleştirdi ve bu işlem 42,05 milyon dolar olarak bildirildi.
Tahvil alımlarında dikkat çeken artış
Hisse senetlerinden çıkış yapan yabancılar, tahvil piyasasında ise alım yönünde işlem gerçekleştirdi. 460,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alımı, 29 Kasım'dan bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu.
Bu işlemler sonucunda, yabancıların elindeki hisse senedi stoku 34 milyar dolardan 33,6 milyar dolara gerilerken, tahvil stokları ise 17,9 milyar dolardan 18,6 milyar dolara yükseldi.