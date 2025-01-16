Yabancı yatırımcıdan yaklaşık 2 ayın en büyük hisse satışı: Tahvil alımlarında artış

Haftalık menkul kıymet istatistikleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı. Buna göre 10 Ocak haftasında yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde 211,8 milyon dolarlık satış yaptı. Bu, 22 Kasım haftasından bu yana gerçekleşen en büyük hisse satış işlemi olarak kayıtlara geçti.

Son dört haftalık dönemde yabancılar yalnızca 3 Ocak haftasında hisse alımı gerçekleştirdi ve bu işlem 42,05 milyon dolar olarak bildirildi.

Tahvil alımlarında dikkat çeken artış

Hisse senetlerinden çıkış yapan yabancılar, tahvil piyasasında ise alım yönünde işlem gerçekleştirdi. 460,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alımı, 29 Kasım'dan bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Bu işlemler sonucunda, yabancıların elindeki hisse senedi stoku 34 milyar dolardan 33,6 milyar dolara gerilerken, tahvil stokları ise 17,9 milyar dolardan 18,6 milyar dolara yükseldi.