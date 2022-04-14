Yabancı yatırımcılar, 245 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancı yatırımcılar, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Nisan haftasında 245,2 milyon dolar hisse senedi alımı yaptılar. Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 19 milyar 462,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 38,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) işlemi yapılmadı. Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 4,4 milyon dolar oldu.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 235,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 714,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 275,6 milyon dolar şeklinde açıklandı.

Şirket borçlanma senedi stokları 131,1 milyon dolar seviyesinde.