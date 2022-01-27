Yabancı yatırımcılar 32,7 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 21 Ocak haftasında 32,7 milyon dolar hisse senetleri satışı yaptılar.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 14,7 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) satımı 8,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi olmazken, şirket borçlanma senetleri alımları ise 9,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yabancıların pozisyonlarındaki stok durumu nasıl?

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 18 milyar 946,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 3 milyar 387,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 872,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 368,4 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 159,1 milyon dolar seviyesinde açıklandı.