Yabancı yatırımcılar, 415 milyon dolarlık tahvil sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 24 Eylül haftasında 35,8 milyon dolar hisse senetleri alımı yaptılar. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, politika faizinde 100 baz puan indirime girilen haftada devlet tahvilinde son altı ayın en büyük çıkışı yaşandı. DİBS (Kesin Alım) satımları 415,4 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) alımı 0,1 milyon dolar oldu.

Tahvil piyasasından en büyük yabancı satışı son olarak geçen Mart ayındaki TCMB başkan değişikliği haftasında gerçekleşmişti.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) satımları 15,1 milyon dolar olurken DİBS (Ödünç) alımının olmadı. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklarda son durum

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 21 milyar 820,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 6 milyar 755,8 milyon dolar DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 584,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 379,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 253,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.